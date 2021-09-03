Варшава, 3 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции 3 сентября прокомментировал возможное возвращение социальных и экономических ограничений, связанных с наступающей в республике очередной волной заражений COVID-19. Об этом сообщает Onet.pl.

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«По нашему прогнозу, средний уровень тысячи новых заражений коронавирсом в сутки будет достигнут во второй половине сентября. Пока средний уровень суточных заражений ниже тысячи, обсуждение ограничений бессмысленно», — заявил министр.

Недзельский добавил, что «Польша находится в сложном, критическом моменте перед началом очередной волны заражений, и уже в ближайшие дни или недели будет видно, с какой динамикой четвертой волны ей придется столкнуться».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние сутки в Польше было зарегистрировано 349 новых случаев заражений коронавирусом. Ранее Адам Недзельский указывал, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии