Москва, 3 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. РФ будет очень сложно преодолеть дефицит IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала данные Минтруда РФ о том, что российской IT-сфере в ближайшие восемь-девять лет могут понадобиться больше 2 миллионов IT-специалистов.

Информационные технологии

«Сейчас в России существует большой дефицит IT-специалистов, — сказала Иванова-Швец. — В последние несколько лет Министерство науки и высшего образования увеличивает контрольные цифры приема, но сократить такой большой дефицит в перспективе не будет очень сложно. Ещё стоит учитывать и тот факт, что часть молодых специалистов уезжают работать за границу. А с учётом темпов цифровизации и изменений функционирования рынка труда, связанных с коронавирусными ограничениями и активным переходом на дистанционные формы занятости, потребность в IT-специалистах из года в год будет только увеличиваться, и вполне вероятно, что эта цифра может выйти и за пределы предполагаемых 2 млн человек».

По ее словам, такой дефицит может тормозить развитие и внедрение цифровых, инновационных технологий и, как следствие, замедлять темпы экономического роста.

«Для сокращения дефицита стоит увеличивать количество мест в вузах, активно привлекать работодателей для участия в подготовке IT-специалистов по программам целевой подготовки, создания лабораторий и базовых кафедр», — сказала эксперт.

При этом она не исключила, что РФ, может быть, потребуется привлекать специалистов из других стран, например из Индии или Китая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ вузовские программы подготовки IT-специалистов могут не успевать за изменением рыночного спроса.