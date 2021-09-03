Куала-Лумпур, 3 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Малайзии объявило, что жители страны должны быть готовы к жизни с COVID-19, сообщает Republika.

Eric Teoh Флаг Малайзии

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Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что власти решили открыть туристический сектор на определенных условиях. Остров Лангкави был выбран в качестве пилотного проекта, который будет открыт для местных туристов с 16 сентября.

Ожидается, что к концу сентября 2021 года средний уровень вакцинации взрослого населения в каждом штате Малайзии достигнет 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзиинаходится на карантине после тесного контакта с заразившимся COVID-19.