Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В городские и федеральные больницы Петербурга с диагнозом COVID-19 за последние сутки госпитализировали 259 человек, сообщили 3 сентября в городском оперштабе. Это на 12 пациентов больше, чем в предыдущий день. За суткивыписаны по выздоровлению 285 человек, ровно столько же выздоровело сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Всего в коронавирусных стационарах Петербурга сейчас находятся 3559 человек, на 115 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Из них в реанимации — 344 человека, на ИВЛ — 136 человек.

В Петербурге развернуто 5163 койки для больных с ковидом и пневмонией, из них свободно 30,5%. На амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 18 122 человека, за сутки их стало меньше на 120 человек.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98, при нормативе Роспотребнадзора — не более 1 единицы.

Напомним, за 2 сентября в Петербурге выявили 1437 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались от ковида 38 человек.