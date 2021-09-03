Токио, 3 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года на японском авторынке было продано на 4,4% больше автомобилей (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

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Всего в прошлом месяце на авторынке Японии было продано 206 568 легковых машин. При этом в JADA отметили, что реализация в августе выросла намного заметнее по сравнению с июлем.

Лидером продаж в Японии в прошлом месяце стали машины Toyota Motor. За месяц их было продано 108 203 единиц. Этот показатель на 7% больше, чем год назад.

Отмечается, что продажи кей-каров (японская категория малых транспортных средств) в августе снизились в Японии на 12,0%, до 113 129 единиц.

Напомним, в июле 2021 года на японском авторынке было продано на 3,3% больше по сравнению с июлем прошлого года.

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