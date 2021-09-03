Варшава, 3 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 3 сентября опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в республике зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике скончалось пять человек.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Наибольшее количество новых заражений — 48 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (четыре новых случая) за последние 24 часа зафиксировано в Свентокшисском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 889 775 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 370.

В больницах по состоянию на 2 сентября находятся 490 пациентов с COVID-19, из них 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На карантине находятся 51 790 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.