Гавана, 3 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Куба представит три своих вакцины от COVID-19 Всемирной организации здравоохранения на следующей неделе в рамках начала процесса международного признания своих препаратов. Об этом сообщает Prensa Latina.

Pixabay.com Флаг Кубы

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Согласно заявлениям представителя Панамериканской и Всемирной организаций здравоохранения на Кубе Хосе Мойя агентству AP, встреча между специалистами из Гаваны, Женевы и Вашингтона будет виртуальной. Специалисты свяжутся для обмена информацией и координации документации, а также с целью проработки графиков.

«Это хорошие новости», — сказал Мойя американским СМИ и подчеркнул, что будет создана рабочая группа для анализа результатов испытаний, производственных процессов и качества кубинских вакцин.

По словам Мойи, 2 сентября по просьбе Кубы была проведена рабочая встреча для инициирования механизма между представителями ПАОЗ и ВОЗ и директорами BioCubaFarma, Института вакцин Финли и Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы.

Встреча произошла через несколько часов после того, как глава BioCubaFarma Эдуардо Мартинес осудил в своём аккаунте в Twitter ложную информацию от CNN о «предполагаемом отказе» ВОЗ сертифицировать вакцины Кубы.

Мартинес пояснил, что международная организация не может отказать в выдаче какой-либо лицензии, поскольку Куба не запрашивала соответствующих проверок для получения этих сертификатов.

«Кроме того, сотрудники ВОЗ не ездили в эту страну для проверки или оценки эффективности и безопасности вакцин Soberana 02, Soberana Plus и Abdala», — написал Мартинес.