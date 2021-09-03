Вашингтон, 3 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Член палаты представителей Соединенных Штатов Роберт Латта вместе с группой коллег внёс на рассмотрение конгресса проект резолюции, которая в числе прочего осуждает отмену ранее введённых ограничительных мер, связанных со строительством «Северного потока — 2». Об этом 3 сентября сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Как отмечается в проекте резолюции, конгрессмены осудили несколько решений, принятых администрацией президента США Джо Байдена.

Так, политики выразили в том числе недовольство решением главы Белого дома ввести мораторий на передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на границе США и Канады.

Кроме того, они осудили и отмену утверждённых ранее санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и её управляющего директора Маттиаса Варнига — «союзника президента России Владимира Путина». На этом фоне члены палаты представителей призвали администрацию Байдена отказаться от энергетической программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил прессе, что США пообещали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его запуск спровоцирует небезопасную ситуацию для Украины с точки зрения энергетики.

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