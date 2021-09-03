Сеул, 3 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 185 574 человека. Об этом 3 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 3 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 29 644 464 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 57,7%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 14 951 332 человека, препаратом AstraZeneca — 11 061 771 человек, препаратом Janssen — 1 240 262 человека, Moderna — 2 391 099 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 498 924 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 16 783 832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1709 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 257 110.

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