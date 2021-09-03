3 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского, который в будущем видит Украину «сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы».

Оксана Переможенко, , 13:36 — REGNUM Украинское лидерство в Европе не исключено в будущем, потому что «всё возможно», заявил президент Украины Владимир Зеленский в Стэнфордском университете (штат Калифорния, США).

Нью-Васюки Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

Зеленский «Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы».

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Заявление Владимира Зеленкого обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина» и читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. В целом многие восприняли слова Зеленского несерьезно, словно фантазии. Иные усмотрели в заявлении Зеленского повод для иронии и отметили, что Украина «лидирует» по низкому уровню благосостояния населения, коррупции и казнокрадству.

«Очень смешно. Украина теперь может быть только чьим-то придатком. По-другому никак. Глаза разуйте, и хватит тешить себя большими недостижимыми целями. Это розовый фетиш, когда кто-то говорит про успешную независимую Украину. И те, кто в это верит, — дураки», — отреагировал Афанасий.

«Он же не уточнил, в чём именно лидер Европы, так что все возможно», — добавил Eugene Z.

Выступление Владимира Зеленского в Стэнфордском университете President.gov.ua

«Лидером Европы? А чего так мелко? Почему не лидером Вселенной?» — с сарказмом спросил egoriann.

«Может, когда-нибудь и станет. Но 100% не при Зеленском», — отметил Jurij O.

«Ага! В следующей жизни!» — ответила ему Irina S.

«Украина станет лидером Европы, а пока что дайте нам еще денег», — смеется Viacheslav M.

«30 лет назад почти то же самое говорил один старичок Лёня [Кравчук]…» — добавил Андрей А.

«Последнее место — это тоже «лидерство», мало кто захочет догонять», — отметил Максим Р.

«Если Украина будет лидером Европы, то зачем ей вступать в Евросоюз? Пусть Европа присоединяется к Украине», — шутит Владимир М.

«Так она и так лидер Европы… по отсталости», — написал Сергей Н.

«Интересно в чем? В ментальном недомогании она уже лидер», — пишет Eugenia St. A.

«Как его там в дурку не увезли? Столько бреда за один визит!» — иронизирует Инесса А.

«Это же пародия на «Двенадцать стульев». Помните: «Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!» Моника «отжигает», — отметил Алексий А.

«Так уже лидер Европы. По казнокрадству и взяточничеству», — написала Лара П.

«Да и так по многим показателям Украина «лидирует», только качества не очень положительные, увы», — отреагировал Владимир М.

Украинские Нью-Васюки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина и так лидер: цены выше, как на товары первой необходимости, так и на коммунальные [услуги], зарплаты у народа ниже всей Европы, но зарплаты чинуш выше всей Европы! Мы и так впереди планеты всей», — добавил Александр К.

«Дык, уже лидер в Европе! Лидирующая по бедности страна! Шо, мало? Ещё в чем-то хотим лидировать?» — поинтересовался читатель Taina McCarthy.

«Хоть бы не вторым Афганистаном! Уже счастье!» — отметила Gala F.

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«Зеленскому в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли её украинскому президенту члены Конгресса. Вы меня простите, но в политике и дипломатии мелочей не бывает. Особенно после произнесенной Зеленским речи в Стэнфордском университете…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.