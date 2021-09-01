Вашингтон, , 21:57 — REGNUM В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский получил своеобразное «повышение» в должности от американского спутникового канала C-SPAN.

Клоун Цитата из х/ф «Оно». Реж. Томми Ли Уоллес. 1990. США, Канада

Канал в опубликованной 1 сентября текстовой подводке сообщил своим зрителям, что шеф Пентагона Ллойд Остин проводит встречу с украинским «президентом Левински».

Напомним, в США фамилия Левински прочно ассоциируется с сексуальным скандалом, в ходе которого вскрылась супружеская измена президента Билла Клинтона и его интимная связь с 22-летней стажёркой администрации Моникой Левински.

Повлечёт ли эта ошибка приём Зеленского на работу в Белый дом, пока неизвестно.

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