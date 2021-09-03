Минск, 3 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Средняя зарплата у футболистов основного состава белорусского клуба «Динамо-Минск» сейчас составляет $4−5 тыс, она будет уменьшена примерно на четверть по новому постановлению — до 8 тысяч белорусских рублей. Об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили чиновники во время посещения им детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

Phil Parker Футбол

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко остался недоволен результатами игры белорусских футболистов на международных чемпионатах. По его мнению, толстые спортсмены откровенно ленятся демонстрировать отдачу на поле и выходят «отдохнуть».

За такой футбол руководителю республики «стыдно». Он в очередной раз предупредил чиновников и спортсменов: «Не будет результата, никакой поддержки быть не может».

«Где теряются ребята? И толкают, и метают, и прыгают. Как только основная команда — потеряли ребят. Здесь надо искать проблемы и их решать», — сказал он.

«Выстроена вся система. Только нужен результат», — добавил Лукашенко.

После осмотра детско-юношеского футбольного центра Лукашенко выступил на совещании, посвящённом проблемам белорусского спорта. Среди проблемных вопросов — провальные результаты на международных состязаниях, поддержка спортсменами оппозиции и скандальные итоги выступления белорусской сборной на летней Олимпиаде в Токио.

Читайте также: МОК возьмет показания у белорусских тренеров по делу Тимановской