Новосибирск, 3 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 сентября, за минувшие сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 72 года, 81 год, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 48 лет, 72 года, 80 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 2688 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе выявлено 59 008 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4569 детей; 48 049 пациентов выздоровели (+109 за сутки).