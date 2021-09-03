Курск, 3 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Курской области 3 сентября зарегистрировано 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Всего в регионе было выявлено 52 тыс. 760 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 47 тыс. 732 пациента, в том числе 190 — за последние сутки.

Скончались 1293 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.