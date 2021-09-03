Москва, 3 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 1633 случая заболевания коронавирусом. Об этом 2 сентября заявили в оперштабе Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vperemen.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? — все новости»

В больницы города госпитализировали ещё 489 человек, 50 пациентов скончались. На ИВЛ находятся 288 человек.

В Москве после прохождения лечения выздоровели 1556 пациентов, а общее количество вылечившихся достигло 1 451 886 человек.

Всего по стране за последние сутки выявлено 18 856 новых заражений. Добавим, что по состоянию на 1 сентября в целом по стране было зафиксировано 18 985 новых заражений.