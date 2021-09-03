В Москве за сутки выявили 1633 случая COVID-19
Москва, 3 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 1633 случая заболевания коронавирусом. Об этом 2 сентября заявили в оперштабе Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Коронавирус
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В больницы города госпитализировали ещё 489 человек, 50 пациентов скончались. На ИВЛ находятся 288 человек.
В Москве после прохождения лечения выздоровели 1556 пациентов, а общее количество вылечившихся достигло 1 451 886 человек.
Всего по стране за последние сутки выявлено 18 856 новых заражений. Добавим, что по состоянию на 1 сентября в целом по стране было зафиксировано 18 985 новых заражений.