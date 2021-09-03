Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В ходе пленарного заседания VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке президент РФ Владимир Путин отметил, что темп выезда населения с Дальнего Востока сократился, а в некоторых территориях наблюдается нехватка специалистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Так, острый дефицит работников ощущается на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне.

«Не лозунгами надо сюда привлекать людей, а хорошей, интересной, перспективной работой. Также необходимо создавать благоприятные условия для жизни населения», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября президент РФ Владимир Путин затронул строительную отрасль, в частности нехватку строительных материалов. Глава государства предложил создать строительный кластер в Хабаровском крае.