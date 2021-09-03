Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. По данным федерального оперштаба от 3 сентября, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 1437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 107 случаев больше, чем в предшествующие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона» коронавирусного стационара

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Рост числа новых носителей продолжается три дня подряд. Петербург остаётся на втором месте по этому показателю среди регионов РФ, после Москвы.

Также растёт и смертность от COVID-19. За минувшие сутки в Петербурге произошло 38 летальных исходов, это на одну смерть больше, чем сутками ранее. Выздоровели от ковида за сутки 1403 человека, на 107 человек больше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных общее число подтвержденных фактов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Петербурге за время пандемии составило 580 422 случая. Выздоровели 556 498 человек, умерли 20 692 человека. Летальность болезни в регионе составляет более 3,5%.