Краснодар, 3 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 сентября региональный оперативный штаб. Накануне, 2 сентября, сообщалось о 247 заболевших. В числе носителей, выявленных за последние сутки, — 17 детей в возрасте от одного года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Лидером по суточной заболеваемости стал Сочи, там подтверждено 38 случаев заражения, ещё 30 новых носителей выявлено в Краснодаре, на третьем месте Кавказский район — там подтвердили 23 случая заражения. 15 заразившихся выявили в Лабинском муниципалитете, по 11 новых носителей — в Анапе, Кореновском, Северском и Усть-Лабинском районах.

Всего на 3 сентября в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 67 706 человек, в том числе у 4340 детей. Выздоровел 49 521 человек, скончались 5 332 пациента с COVID-19. В больницах региона от ковида лечатся 3 319 пациентов, 90 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро — на ЭКМО. Ковид в легкой форме дома лечат 9 534 человека.