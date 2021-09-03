Москва, 3 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 18 856. Об этом 3 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус

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Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1633 новых случаев заражения), Санкт-Петербург (1437) и Подмосковье (681).

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 799 человек. Выздоровели за этот же период 18 690 человек.