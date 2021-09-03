Владивосток, 3 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Не менее 70 млрд рублей в бюджеты разных уровней принесет эффект от проекта строительства университетских кампусов в ряде российских городов. Об этом 3 сентября рассказал управляющий директор ВЭБ. РФ Михаил Алашкевич на сессии «Сеть университетских кампусов — интеллектуальный пояс России» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

FEFUofficial Кампус ДВФУ на о. Русский

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

«Мы так прикинули, что в период этих 15 лет эксплуатации, целевой эксплуатации, которая закладывается рамки проекта, будет получено порядка 70 млрд только подоходного налога в бюджеты разных уровней. Федеральный бюджет получит порядка 50 млрд налоговых поступлений», — сказал он.

Также Алашкевич уточнил, что в ходе реализации названного проекта также будет создано примерно 25 тыс. рабочих мест.

«Все эти цифры вместе дают основания полагать, что те прямые эффекты налоговые, которые даст кампус в рамках этого проекта равны по стоимости пяти новым кампусам, которые были бы построены за бюджетные деньги. По сути мы создали эффект для того, чтобы построить новую инфраструктуру еще для развития университетов и вузов», — отметил управляющий директор ВЭБ.РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что Минприроды России попросит Минпросвещения включить в школьную программу обязательные уроки по экологии.