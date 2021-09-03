Воронеж, 3 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 464 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 сентября. Накануне, 2 сентября, было подтверждено 467 случаев заражения.

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Выздоровевшими после COVID-19 за последние сутки признаны 188 воронежцев. За тот же период 28 жителей региона с подтвержденным заражением коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 119 957 случаев заражения, выздоровели 103 397 человек, умерли 5 145 жителей Воронежской области с ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре недели в Воронежской области на 27% выросла заболеваемость ковидом среди детей до 14 лет.