Тбилиси, 3 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Грузия отказалась от 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которую собиралась безвозмездно передать Латвия. Об этом 3 сентября сообщил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на телеканале «Формула».

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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"Скорее всего, спроса бы не было, и вакцину пришлось бы списать. Были переговоры и это совместное решение. Не нужно придавать ему политическое значение», — сказал руководитель NCDC.

Он отметил, что препарат AstraZeneca Грузии предлагали и в других странах. Он считает, что это связано с непопулярностью вакцины.

Напомним, в Грузии в марте вскоре после прививки AstraZeneca стало плохо 27-летней медсестре. Она умерла на следующей день. Предположительно у женщины случился анафилактический шок.