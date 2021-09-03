Москва, 3 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Пики заболеваемости COVID-19 будут происходить один-два раза в год, ситуация в России ухудшится через три-четыре недели. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? — все новости»

По его словам, коронавирус не пойдет на спад, а ситуация с ним относительно стабилизируется.

«Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре», — цитирует его «Парламентская газета».

Что касается стабилизации ситуации, то, по прогнозу врача, она должна наступить к середине или концу декабря. Зимой заболеваемость будет на относительно невысоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 45,4 млн человек. Также, по её словам, 38,5 млн человек привились полностью, то есть прошли обе фазы вакцинации.