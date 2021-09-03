Тбилиси, 3 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В ряде регионов Грузии от непогоды пострадали дороги, жилые дома и сельскохозяйственные поля. Об этом 3 сентября сообщает агентство «Новости Грузии».

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По данным журналистов, в Кварельском муниципалитете Кахетия град повредил 70 гектар сельхозугодий, а ветер сорвал крыши с нескольких домов. Из-за ливня в районе Самцхе-Джавахети сошёл сель на дорогу, ведущую к селу Ацкури Ахалцихского района. На дороге ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в Цаленджихском районе региона Самегрело и Земо-Сванети ураганным ветром снесло кровлю у одного из домов. Там работают спасатели, жителям дома пообещали помочь.

По данным синоптиков, дожди в Грузии продолжат идти в течение 3 сентября. Также возможен град и сильный ветер. Температура воздуха сильно снизится.

Напомним, в конце августа в Восточной Грузии прошёл сильный град, который погубил значительную часть виноградников. Это произошло за несколько дней до начала сбора урожая. Винзаводы решили принимать поврежденный виноград у населения.