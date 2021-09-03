Таллин, 3 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Решение Департамента полиции и погранохраны Эстонии об увольнении сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса, станет нарушением закона и по сути объявлением войны своим работниками. Такое мнение известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин высказал в социальной сети Facebook.

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«Речь идет об откровенных репрессиях в отношении законопослушных граждан. Прежде всего, по закону вакцинация в Эстонии не является обязательной. Этого, в принципе, достаточно», — отметил он.

Чаплыгин напомнил руководству департамента, что в резолюции ПАСЕ, принятой всеми странами Евросоюза, прямо говорится, что «необходимо обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация не является обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают».

«Эстония, которая любит попрекать другие страны неисполнением рекомендаций ПАСЕ, сама игнорирует вполне чёткие рекомендации международной организации», — заметил публицист.

По мнению Чаплыгина, сомнительные с точки зрения охраны здоровья причины заставляют эстонские власти грубо нарушать законы страны и рекомендации в области прав человека. Он предположил, что действия руководства госучрежденяи связаны с тем, что там опасаются, что большое число больных вновь перегрузит национальную систему здравоохранения, как это случилось в 2020 году.

«Однако остаётся открытым вопрос: все ли законные и отвечающие правам человека методы уже использованы, или наши власти просто решили пойти наиболее легким путем, разделив граждан по сомнительному со всех точек зрения признаку?», — спрашивает эстонский публицист.

Чаплыгин добавил, что сам он полностью прошел процесс вакцинации: «Это было мое осознанное решение, и я не согласен с тем, чтобы придерживающиеся другой позиции сограждане подвергались дискриминации».