Москва, 3 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 45,4 млн человек. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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"Сегодня количество вакцинированных людей в России — 45,4 млн человек, которые привились по одному разу», — сказала Голикова.

Также, по её словам, 38,5 млн человек привились полностью, то есть прошли обе фазы вакцинации.