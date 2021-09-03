Москва, 3 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Если индийский и колумбийский штаммы коронавируса продолжат распространяться, то цены на бензин могут снова взлететь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что нет никаких рисков повышения цен на бензин.

Бензин

«Цены на переработанные нефтепродукты в последнее время нестабильны — с 23 по 29 августа стоимость топлива выросла на 7 копеек, — сказала Пажинская. — Правительство пытается сдержать рост стоимости, поэтому скачки цен маловероятны — были выделены дополнительные бюджетные средства нефтяникам, а также поручено увеличить число продаж бензина на бирже. Кроме того, рассматривается возможность запрета на экспорт. Стоимость бензина в России в большей степени сейчас зависит не от нефти, а от индекса потребительских цен, а также сезонного спроса и уровня мировых цен».

Как подчеркнула Пажинская, что касается серьезных рисков, то на стоимость бензина может повлиять ухудшение эпидемиологической ситуации.

«Если индийский и колумбийский штаммы коронавируса продолжат распространяться, то цены на бензин могут снова взлететь», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что риска повышения цен на бензин в России нет, так как приняты соответствующие меры.