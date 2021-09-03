Красноярск, 3 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. ПАО «ГМК «Норильский никель» проведёт с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) переговоры о мировом соглашении по иску, поданному ведомством против одного из дочерних предприятий компании. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в пресс-службе компании.

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Арбитражный суд Красноярского края по ходатайствам сторон отложил судебное рассмотрение дела на 60 дней. За это время стороны смогут провести переговоры о мировом соглашении. Речь пойдёт о возмещении в натуральной форме вреда водным биоресурсам после аварийного разлива нефтепродуктов в Норильске в 2020 году.

«Стороны проведут переговоры об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы», — говорится в сообщении «Норникеля».

В компании считают, что мировое соглашение «позволит максимально эффективно организовать работу по проведению восстановительных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») разлилось свыше 21 тыс. нефтепродуктов. Компания выплатила ущерб в размере 146,2 млрд рублей.

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3 августа 2021 года краевой Арбитражный суд принял к производству иск Росрыболовства к НТЭК на сумму 58,7 млрд рублей (около 804 млн долларов США по спот-курсу рубля к доллару США) о возмещении ущерба рыбным ресурсам, нанесённого в результате разлива дизтоплива.

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