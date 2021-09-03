Москва, 3 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу зависит от самих людей. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его [коллективного иммунитета] достигнем — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», — сказала Голикова.

Ранее специалисты не исключили, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу потребуется привить не 60% населения страны, как предполагалось ранее, а больше.