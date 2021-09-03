Москва, 3 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день специалисты относят коронавирус ко второй группе патогенности. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Permkrai.ru Коронавирус

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«COVID-19 сегодня отнесён ко второй группе патогенности», — сказала Голикова.

По её словам, в ряду известных заболеваний из этой группы также находятся чума и сибирская язва.