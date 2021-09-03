Рига, 3 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Введенные с 2015 года муниципальные сборы на домашних животных большинство владельцев собак и кошек Латвии игнорируют. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Домашнее животное

Сообщается, что штраф за неуплату сбора может составлять до 5 000 евро, однако нет единого механизма контроля, чтобы выявить неплательщиков, а обязательное чипирование домашних животных владельцы избегают.

Муниципальный сбор за содержания животных составляет от 3 до 12 евро, есть льготы, например, для пенсионеров и инвалидов. Часть муниципальных объединений взимает плату только за собак или за питомцев, которые живут в квартире, а не в частном доме.

В Риге, согласно Центру сельхозданных Латвии, зарегистрировано около 46 000 собак, но пошлину платят только за половину из них, даже несмотря на то, что размер обязательной пошлины остается неизменным. «Несознательность» владельцев домашних животных вызывает недоумение у местных властей, так как собранные средства тратят на поддержание инфраструктуры: приюты для животных, собачьи площадки и мусорные урны для животных.

Местные власти считают, что ситуацию могло бы разрешить всеобщее чипирование домашних животных, но пока такого решения не принято на государственном уровне, недобросовестные владельцы собак и кошек могут безнаказанно игнорировать такие пошлины.