Рига, 3 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Передача руководству учебных заведений единоличного решения вопросов, связанных с деятельности во время эпидемии коронавируса, объясняется пониманием министерством образования и науки страны специфики заболевания. Об этом министр образования и науки Анита Муйжниеце сообщила «Радио 4».

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По ее словам, точного показателя заболеваемости, при котором школы могут по всей стране вернуться к удаленному обучению, нет: многое зависит от «ковидной» нагрузки учебных заведений и от охвата вакцинацией конкретных школ. Поэтому директорам виднее, что происходит на месте, добавила министр.

«Потому что директор видит ситуацию в конкретном классе. Будут классы, например, первые классы, которым, если они контактировали с больным, надо будет отправлять в самоизоляцию. Но в 12 классе может быть совсем другая ситуация — может, там 90% привиты, и они продолжат учиться очно, а 10% пойдут в самоизоляции. Так что ситуация может быть очень разной», — объяснила министр решение министерства.

Муйжниеце добавила, что министерство по-прежнему определяет общие требования и правила во время эпидемии коронавируса, обязательные для всех учреждений сферы образования.