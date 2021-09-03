Москва, 3 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день отечественная наука и имеющийся у неё опыт позволяют создать вакцину от инфекции за четыре месяца. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«РФ имеет очень богатую историю производства профилактических препаратов. Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки [в четыре месяца]», — сказала Голикова.

По её словам, в этих целях к 2030 году будет завершён проект по созданию лабораторий, работающих с опасными вирусами: всего число таких лабораторий увеличится до 30.