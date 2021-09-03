Кишинёв, 3 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду одобряет решение минздрава республики заставлять непривитых учителей школ каждые 14 дней сдавать за свой счёт тесты на коронавирус. Об этом она 2 сентября сообщила в эфире телеканала PRO TV Chisinau.

Iulian Burcescu Майя Санду

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«Это правильное решение, потому что вакцина предлагается, и я призываю всех пройти вакцинацию. В случае с образованием речь идет, прежде всего, о детском здоровье», — сказала Санду.

Она добавила, что считает естественным заставлять учителей платить за тестирование, так как они могут пройти вакцинацию бесплатно. Санду также прокомментировала заявление мэра Кишинёва Иона Чебана о том, что новое правило не будет распространяться на учителей в столице. Президент подчеркнула, что решение принято на национальном уровне, и мэр не может его отменить.

Стоит отметить, что ранее в Партии социалистов Молдавии назвали дополнительные меры к непривитым учителям «дискриминацией». В партии отметили, что среди таких учителей есть те, кто отказывается от вакцинации из-за противопоказаний, по религиозным убеждениям, а также есть те, кто не давно переболел COVID-19.