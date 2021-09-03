Сеул, 3 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продлило действующие меры социального дистанцирования на один месяц, до 3 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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Данное заявление он сделал 3 сентября в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

По его словам, в столичном регионе по прежнему будет действовать четвертый уровень социального дистанцирования, в большинстве других регионов — третий уровень социального дистанцирования.

Он отметил, что жёсткие меры четвёртого уровня социального дистанцирования сохраняются, но власти намерены изменить рамки карантинных мер с тем, чтобы сделать условия жизни населения более комфортными.

Так, в работу предприятий общественного питания внесены корректировки. В тех регионах, где действует четвёртый уровень социального дистанцирования, данные предприятия должны закрываться в 22:00, то есть, на час позже.

Личные встречи с участием максимум шести человек разрешены до 18:00 при условии, если в их число входят двое полностью вакцинированных, а после 18:00 — не менее четырёх полностью вакцинированных людей.

В регионах, где действует третий уровень социального дистанцирования, допускаются личные встречи в общественных местах с участием не более 8 человек. Минимум четыре человека из них должны быть полностью вакцинированы.

Кроме того, на свадьбах могут участвовать до 99 человек при условии, что на торжестве не предусмотрен банкет.

В выходные по поводу праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок, допускаются семейные встречи с участием до 8 человек, минимум четверо из которых должны быть полностью вакцинированы.