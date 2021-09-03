Рига, 3 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. До 23 сентября кабинет министров Латвии должен переслать национальному парламенту страны новые предложения по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба парламента Латвии со ссылкой на решение парламентских фракций.

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Спикер парламента Инара Мурниеце напомнила, что именно правительство владеет единоличным правом, согласно принятым законам, рассматривать и выдвигать предложения по данному вопросу.

По словам Мурниеце, проект поправок о так называемой обязательной вакцинации заблокирован оппозицией как минимум на два месяца, которая требует проведения общенационального референдума. Поэтому парламентарии ждут от кабинета министров новых идей, способных сдвинуть ситуацию с мертвой точки, добавила она.

В четверг, 2 сентября, прошло совещание рабочей группы Латвии по управлению ковид-кризисом. В ходе заседания прозвучали многие предложения — и о добровольном тестировании, и об увеличении порога, после которого вводятся новые ограничения, и о добровольной ревакцинации, как в других странах.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс отметил, что определяться с решениями нужно быстрее, потому что из-за подтипа вируса «дельта» латвийские больницы рискуют снова столкнуться с большим потоком ковид-пациентов. Если таких больных будет свыше полутора тысяч, систему здравоохранения ждет перегрузка, прогнозирует глава Минздрава.