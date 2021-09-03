Москва, 3 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В России уже ведётся работа над проектом «Санитарный щит». Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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"Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрел имя собственное «Санитарный щит», — сказала Голикова.

По её словам, над содержанием упомянутого документа ведётся активная работа, и данный проект на сегодняшний день «является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться».

Голикова подчеркнула, что проект создан для того, чтобы избежать социально-экономических последствий подобных пандемий.

Вице-премьер также заявила о планах увеличить число лабораторий, которые работают с опасными вирусами: «[Две тысячи] тридцатый год — это год, когда мы должны завершить проект [по созданию лабораторий, работающих с опасными вирусами] полностью, количество лабораторий должно увеличиться до 30, разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение четырёх месяцев».