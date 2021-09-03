Таллин, 3 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум.

(сс) AlexChirkin Маска

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Правительство Эстонии приняло решение не отменять прежний порядок, при котором в общественных местах вакцинированные от коронавируса COVID-19 и переболевшие обязаны носить медицинские маски наряду с невакцинированными. Об этом сообщила канцелярия правительства страны по итогам заседания.

Министр здоровья и труда Танель Кийк признал, что члены правительства высказывали разные мнения по данному вопросу, но в целом были согласны, что вакцинированные должны иметь преимущества.

«Мы обсуждали этот вопрос и так, и эдак, но поскольку там, где проверка ковид-сертификатов не проводится, очень сложно проверить, кто вакцинирован, а кто нет, то было решено оставить прежний порядок», — заявил Кийк.

По его словам, там, где проводится проверка ковид-сертификатов, никому не нужно носить маску, потому что туда попадают исключительно вакцинированные, переболевшие или прошедшие тестирование. Но остаются места, где проверка не проводится — в продовольственных магазинах, общественном транспорте, торговых центрах — там действует требование носить маску.

Министр пообещал, что при более высоком охвате населения вакцинированием требование ношения масок в Эстонии вакцинированными будет отменено.