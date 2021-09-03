Таллин, 3 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк не считает правильным следовать примеру Литве в вопросе ограничения прав невакцинированных жителей страны. Об этом сообщил ERRсо ссылкой на министра.

stevepb Вакцина

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Комментируя политику Литвы, где в отношении невакцинированных действуют значительно более строгие ограничения, Кийк заявил, что Эстония пытается не ограничивать предоставление основных услуг тем, кто не был вакцинирован: «В настоящее время я не считаю реалистичными для нас более строгие меры в этом вопросе».

Министр также сообщил, что правительство еще не определилось с показателями, после выполнения которых будет принято решение о смягчении ограничений.

«Конечно, чем выше охват вакцинами, тем меньше распространение вируса, тем свободнее все общество, тем лучше оно защищено», — описал он условия для принятия подобного решения.

Комментируя ситуацию в Дании, где отменяется большинство введенных в 2020 году ограничений, Кийк выразил надежду, что Эстония рано или поздно примет такое же решение: «Я очень надеюсь, что в будущем мы достигнем ситуации, когда охват вакцинированных людей по стране в целом будет настолько высоким, и мы, как и Дания, сможем снять большинство ограничений по COVID-19».