Москва, 3 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. По итогам торгов 2 сентября нефть подорожала более чем на 2%, отметив одномесячные максимумы на подходе к зоне $73,50 за баррель. К концу торгов Brent обосновалась под уровнем $73, которую пытается отвоевать на торгах 3 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Рынок нефти продолжает получать поддержку со стороны слабого доллара, который сдает позиции на снижении вероятности скорого начала ужесточения политики ФРС США в свете слабоватых экономических данных.

Сегодня американская валюта пытается стабилизироваться, но угроза дальнейшего падения присутствует и реализуется, если отчет по рынку труда США не оправдает ожиданий.

Также покупкам фьючерсов способствует существенное сокращение запасов сырой нефти в США, которые на прошлой неделе упали более чем на 7 млн баррелей.

Сдерживающим фактором выступает восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана. Также трейдеры продолжают переваривать увеличение производства нефти на сланцевых месторождениях Штатов на 100 тыс. баррелей в день по итогам прошлой недели.

С технической точки зрения у нефти марки Brent есть неплохие шансы на продолжение роста и закрытие недели над уровнем $73 а за баррель, особенно если доллар попадет под новую волну распродаж после выхода ключевой статистики по занятости во второй половине дня», — считает эксперт.

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