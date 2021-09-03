Ростовчанку будут судить за мошенничество с маткапиталом
Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Жительница Ростова-на-Дону предстанет перед судом за мошенничество с материнским капиталом. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области.
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Материнский капитал
По версии следствия, 31-летняя женщина, сговорившись с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представила в отделение пенсионного фонда липовые данные о рождении второго ребёнка. Получив сертификат, она потратила 453 тыс. рублей на свои нужды.
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону.