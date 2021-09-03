Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Жительница Ростова-на-Дону предстанет перед судом за мошенничество с материнским капиталом. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Credits-helps.ru Материнский капитал

По версии следствия, 31-летняя женщина, сговорившись с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представила в отделение пенсионного фонда липовые данные о рождении второго ребёнка. Получив сертификат, она потратила 453 тыс. рублей на свои нужды.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону.