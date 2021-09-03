Тирасполь, 3 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В ходе 356 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 371 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 515 человек, в том числе 50 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1278 случае смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 465 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 55 человек. В республике зарегистрировали один случай смерти пациента с COVID-19.

Напомним, в Приднестровье действует масочный режим. Штраф за его нарушение составляет 460 рублей. В последнее время в республике в среднем за отсутствие маски штрафуют до 20 человек в день.