Веллингтон, 3 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Новой Зеландии было выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число носителей коронавируса в результате нынешней вспышки «Дельта"-варианта достигло 764 человека. Об этом 3 сентября сообщил телеканал Nine News.

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27 из новых случаев заболевания были выявлены в Окленде, а один — в Веллингтоне.

Отмечается, что это самое низкое число новых ежедневных случаев SARS-CoV-2 за 12 дней.

В то же время в министерстве здравоохранения Австралии подчеркнули, что у цепочек заражения «может быть длинный хвост». Поэтому до того момента, когда все случая заражения не расследованы, гражданам рекомендуется соблюдать бдительность.