Канберра, 3 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В сентябре в Австралию прибудут дополнительные четыре миллиона доз вакцины от COVID-19 из Великобритании, что в значительной мере ускорит темпы иммунизации населения. Об этом 3 сентября на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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«В этом месяце у нас будет доступно более 10 миллионов доз [вакцины]», — заявил Хант.

Как объясняют журналисты, в это число глава австралийского минздрава включает девять миллионов доз Pfizer, а также один миллион доз Moderna, которые должны быть доставлены в конце месяца.

«Это означает, что каждый австралиец, каждый, сможет как можно раньше пройти вакцинацию, если он еще этого не сделал», — отметил Хант.

Отмечается, что 50% всех прививок от COVID-19, делаемых на данный момент в Австралии, принадлежит препарату производства AstraZeneca.