Воронеж, 3 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Увеличить темпы вакцинации от коронавируса призвал губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании оперативного штаба 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Екатеринбург.рф Вакцинация

«Был сезон отпусков, но люди уже возвращаются на работу. Мы понимаем, что не за горами сезонное повышение заболеваемости. На следующей неделе проведем анализ и будем принимать дополнительные решения», — подчеркнул глава региона.

Также на заседании сообщалось, что в этом году от гриппа планируется привить более 1 млн 383 тыс. жителей Воронежской области. На данный момент регион получил 314 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри».

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В Воронежской области на 2 сентября подтверждено 119 493 случая заражения корнавирусом, выздоровели 103 209 человек, 5 117 скончались. Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре недели на 27% выросла заболеваемость ковидом среди детей, на 14% — среди жителей старше 65 лет.