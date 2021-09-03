Москва, 3 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Известие о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, спровоцировало тысячи комментариев в интернете. Многие сошлись во мнении, что над президентом Незалежной откровенно издеваются. Особенно активно на новость отреагировали подписчики телеграмм-чата представителя МИД России Марии Захаровой.

Цитата из телеграм-канала Марии Захаровой Владимиру Зеленскому в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма»

«Однако диагноз!» — иронизирует Михаил.

«Это настолько символично, что можно интеллектуальный оргазм получить! Шикарно», — поддержал Денис.

«При лёгкой черепно-мозговой такое не исполняют», — считает N.

«Лучше бы по психиатрии чего-нить подарили…» — соглашается М.

«Подарили» диагноз клоуну?» — задается вопросом Марина Котова.

«Украинским медикам, конечно, виднее, что надо читать президенту Незалэжной. Как хорошо, что диагноз поставлен без российского вмешательства. Удивляет не книга сама, а как легко она в момент сделалась известной и на Украине, и на всём постсоветском пространстве. Молодцы издатели! Вот как из ничего получается бестселлер», — замечает Вадим Петрин.

«Настольная книга президента Украины. Теперь он должен её цитировать», — считает Дмитрий.

«Это апофеоз отношения США к Украине и к её президенту. Обалдеть!» — негодует Игорь.

«В НАТО не берут, зато какую книгу подарили… конфетно-букетный период to be continued … Но замуж девушку ещё не зовут», — замечает Наталья.

«Сначала вместо Зеленский — Левинский, теперь это… Со сцены ушел, а ощущение как будто и не уходил…» — замечает С.

«Мало того что украинского президента американские СМИ назвали Левински: Моника, Моника, поиграем в слоника. Так ведь ещё Зеленскому подарили книгу «Лёгкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий».

Ценный подарок преподнесла член Палаты представителей США от Огайо Марси Каптур, которая сопроводила вручение рассуждениями на тему грязного российского газа и энергетической независимости Украины. Презент можно было бы назвать настораживающим, если бы не свист фляги у дарителя и получателя. Сюр какой то, ей богу», — написал «ВКонтакте» Владимир Иванов.

«Насколько я понимаю, газ, который идёт по этому трубопроводу, очень грязный. А мы живём во времена чистой энергетики и руководствуемся в том числе задачами по решению вызванных изменением климата проблем.

Я надеюсь, что этот газ будет облагаться высокими налогами. А мы тем временем найдем другие способы помочь Украине избавиться от энергетической зависимости», — заявила член Палаты представителей США от Огайо Марси Каптур.

«Такое впечатление, что фейк «грязный газ» запускается неспроста. Это может быть началом очередной провокации», — высказался Андрей.

«Смешные американские политики… Зеленский себе в «труппу» набирать ездил кандидатов… а они ему книгу… если газ грязный, зачем за него так биться, аж до вскрытия мозга», — иронизирует W.

«Кругом символы… Надо ли удивляться, что Украина превращается с такими друзьями в большой сумасшедший дом…» — пишет Ирина Волгина.

Как сообщало ИА REGNUM, рассказав в своём телеграм-канале о полученном Зеленским презенте в США, представитель МИД РФ Мария Захарова заметила: «Всё-таки книга — лучший подарок, как ни крути».

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Ранее о том, что после провального визита в США над Зеленским будут много и несправедливо потешаться, высказался Ростислав Ищенко на сайте e-news.su. Давая общую характеристику визиту, он иронично заметил: «Украинский шапито возвращается домой с американских гастролей».

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