Стокгольм, 3 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В настоящее время все больше непривитых жителей Швеции задумываются о последствиях отказа пройти вакцинацию от COVID-19, в частности, о возможной перспективе потерять работу. 2 сентября в эфире телеканала SVT юрист Оса Готтхарссон, специализирующаяся на трудовом праве, постаралась ответить на вопросы телезрителей, связанных с увольнение по причине отказа от вакцинации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Законно ли в Швеции увольнять человека, если он не хочет прививаться от COVID-19?

«Для того, чтобы уволить работника в Швеции, должны быть объективные на то причины. Если же кто-то уволит сотрудника за отказ пройти вакцинацию, то это должно быть связано с его родом деятельности или должностными обязанностями. Таким образом, должна быть четкая необходимость, чтобы сотрудник должен быть обязательно привитым для выполнения своих должностных обязанностей. Распространенный пример — обеспечение безопасности пациентов», — рассказала Готтхарссон.