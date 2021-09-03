Стокгольм, 3 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Правительство Швеции 2 сентября объявило о том, что оно намерено добиваться в стране введения специальной страховой пенсии для людей, которые по состоянию здоровья не могут работать до выхода на пенсию по возрасту. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр социального страхования Ардалан Шекараби, передает новостная служба SVT Nyheter.

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Так называемая страховая пенсия предназначена для людей, которые физически больше не могут оставаться на рынке труда до наступления пенсионного возраста. Предложение правительства означает, что к данной категории пожилых людей будут применяются особые правила компенсации по болезни. Вместо того, чтобы получать обычную пенсию по старости, эти люди будут иметь возможность получать пенсию в виде компенсации по болезни до достижения ими 65-летнего возраста.

Новые правила будут применяться к людям старше 60 лет.

«Это первый шаг на пути к исправлению положения данной группы лиц», — заявил Шекараби на пресс-конференции.