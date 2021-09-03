Баку, 3 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 2 сентября выявили 3759 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 17 678 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 432 495 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 373 475 человек, в том числе 3473 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 53 298 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5722 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 45 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3845 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 19 102 тестов. Выздоровевшими медики признали 3876 человек. Скончался 41 пациент с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане продолжается вакцинация от COVID-19. По данным на 2 сентября, в стране было использовано более 7 млн доз вакцины. 4,2 млн человек были привиты первой дозой, около 2,8 — второй.