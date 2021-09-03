* талибами — запрещённая в России организация

Канберра, , 09:39 — REGNUM В эфире телеканала Nine News 1 сентября официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин раскритиковал политику премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которая, по его словам, основана на «пропаганде» и «фейках». Выступая на пресс-конференции 3 сентября, Моррисон ответил на критику со стороны террористов. Об этом сообщил тот же телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

Напомним, что Шахин ранее заявил, что 41 австралийский военный «напрасно» погиб на территории Афганистана.

«Это заявление отвратительно и не соответствует действительности … И я не удивлен бесчестьем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — прокомментировал Моррисон.

Премьер-министр также заявил, что Австралия намерена и дальше добиваться вывоза оставшихся в Афганистане беженцев и хочет, чтобы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволил это сделать.

«Они должны знать, что весь мир наблюдает за ними», — подчеркнул Моррисон.

*"Талибы» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.